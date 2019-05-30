Нардеп Незалежной поразилась, что лидер украинцев держит слово

Надежда Савченко, выйдя на свободу, не забывает напоминать о себе. Так, она выразила свое крайнее удивление тому, что закон об импичменте главы Украины прописали грамотно, и задалась вопросом, почему этого не могли сделать во времена президентства Виктора Януковича или Петра Порошенко.

Савченко отметила, что, "к счастью или сожалению", но документ "как никогда вылизали для того, чтобы можно было реально провести импичмент президенту Зеленскому". Нардеп считает, что сначала правильнее стоило бы распустить Раду восьмого созыва, отправить действующее правительство в отставку.

"А потом уже будем принимать закон об импичменте",

- цитирует нардепа, выступавшую в эфире телеканала "112 Украина", портал "Украина.ру".

Савченко явно удивлена торопливостью Зеленского, который внес в Верховную раду подобный законопроект 29 мая. Получается, президент Украины сам дал народу возможность лишить его должности, и стремление Зеленского выполнять свои обещания нардеп, видимо, понять не может. А может, боится, что лидер украинцев лишит не только себя, но и депутатов неприкосновенности, как и обещал во время своей предвыборной кампании.

Вот только политолог Дмитрий Корнейчук напомнил, что закон Зеленского предусматривает, что вынести импичмент президенту депутаты могут только согласия Верховного и Конституционного судов, которые на Украине подчиняются главе государства, а он вряд ли добровольно вынесет себе такой приговор.

К слову, второй подобный документ зарегистрировал в парламенте Незалежной депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передает Lenta.ru. На данный момент лишь 111 статья конституции Украины предполагает импичмент президента страны, если он совершил госизмену или другое преступление.