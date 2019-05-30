Зеленский назвал "войну с Россией" главной угрозой для Украины

Лидер Незалежной обеспокоен и размерами коррупции в стране

Лидер Незалежной Владимир Зеленский признался, что у Украины две главные опасности.

"У нас две войны – война с Россией, и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", -–

говорится в заявлении Зеленского на его сайте.

Отмечается, что украинский лидер сделал такое заявление на встрече с сенатором США Робертом Портманом. Вместе с ним они обсудили ситуацию на Донбассе. По мнению Зеленского, нужно продолжать давление на Москву с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к Евросоюзу и НАТО.