Зеленский назвал "войну с Россией" главной угрозой для Украины

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Лидер Незалежной Владимир Зеленский признался, что у Украины две главные опасности.
"У нас две войны – война с Россией, и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", -–
говорится в заявлении Зеленского на его сайте.
Отмечается, что украинский лидер сделал такое заявление на встрече с сенатором США Робертом Портманом. Вместе с ним они обсудили ситуацию на Донбассе. По мнению Зеленского, нужно продолжать давление на Москву с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.
Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к Евросоюзу и НАТО.
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