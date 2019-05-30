В команде лидера Незалежной отметили, что и Петр Порошенко в свое время говорил с президентом России

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что телефонный разговор Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина вполне реален.

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов, --

приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Также в команде Зеленского подчеркнули, что предыдущий лидер Незалежной Петр Порошенко также говорил с Путиным.

Ранее Зеленский заявил об отказе вести переговоры с Россией, назвав ее "агрессором". Впрочем, также сообщалось, что новый украинский лидер просто испугался встречаться с Путиным один на один.