Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Команда Зеленского заявила о возможном разговоре с Путиным

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Утро.ру
продолжениеБезвыходная ситуация: Украина отдает золото за долги
В команде лидера Незалежной отметили, что и Петр Порошенко в свое время говорил с президентом России

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что телефонный разговор Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина вполне реален.

 "У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно когда это касается важных для нас вопросов, --

приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Также в команде Зеленского подчеркнули, что предыдущий лидер Незалежной Петр Порошенко также говорил с Путиным.

Ранее Зеленский заявил об отказе вести переговоры с Россией, назвав ее "агрессором". Впрочем, также сообщалось, что новый украинский лидер просто испугался встречаться с Путиным один на один.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Инфаркт: правда о смерти Скрипаля может всплыть через год

Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей