Украина спасается как может, пока МВФ тянет время

Миссия Международного валютного фонда в Незалежной закончилась ничем, а ее представители покинули страну, так и не придя к каким-то конкретным результатам. На фоне этих новостей глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что золотовалютные резервы государства стремительно сокращаются.

В мае 2019-го объем запаса уменьшился на $1,2 млрд – с 20,5 до 19,3 млрд долларов. Издание UBR.ua отмечает, что такая ситуация сложилась из-за больших выплат госдолга Украины. За этот месяц страна потратила на это целых 2 млрд долларов. Всего, как рассказал Смолий, Незалежная должна до конца 2019-го отдать на выплаты до 5 млрд долларов по внутренним и внешним долгам.

Киев надеется, что МВФ переведет стране еще один транш на сумму 2 млрд долларов, чтобы сбалансировать платежи, напоминает агентство РИА Новости. Однако это может произойти только после того, как сформируется новое правительство, а Верховную раду переизберут.

При этом Игорь Коломойский считает, что Украине стоит объявить о дефолте и отказаться от помощи МВФ. Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман с ним не согласен. Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин уверял, что от госбюджета стране придется потратить 40% на погашение госдолгов.

Как отмечает портал Expert.ru, миссия МВФ должна была решить, выдавать ли Украине $1,3 млрд или нет. Представители фонда покинули страну, оставив ее в подвешенном состоянии.