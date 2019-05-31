"Пример для подражания": Зеленский уединился с качками-красавчиками

Фото с новым президентом Украины возмутило его сограждан

Как выяснилось, Зе силен не только в поедании шаурмы.

Молодой экс-шоумен активно ведет соцсети. Так, в его Instagram сегодня появилось селфи из спортзала на Банковой.

"Хоть гантели не украли", – отчего-то порадовался украинский лидер.

На заднем плане видно, что в небольшом помещении вместе с Владимиром Зеленским были еще двое накачанных красавцев – глава администрации Андрей Богдан и личный тренер, – которые радостно улыбались в камеру.

Глас народа в комментариях был язвителен. Пользователи призвали президента заняться делами, а не публиковать фоточки, другие вспомнили знаменитую шаурму (орфография и пунктуация сохранены).

"Поели шаурмы,и в зал)" "Пример для подражания", "Судя по фнешнему виду – предшественники просто не знали об этом зале))" "Лучше вы,господин президент,делами занимались,а не сэлфи снимали..." "Я так понимаю проблема с шахтами, войной, коррупцией и остальным уже решена? А то может я что-то пропустил? Фитоняшка из вас никакая. Как в прочем и президент",

– написали они.