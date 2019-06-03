"Шоколадному королю" и "барыге" примеряют новую корону

Из пятого президента Украины Петра Порошенко его сторонники хотят слепить "отца нации". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники из окружения бывшего лидера Незалежной.

"Порошенко возглавит партию ("Европейская солидарность" – ред.), но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше: никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние", – рассказали собеседники издания.

Отмечается, что на сегодняшний момент точно не известно, кто именно из членов партии пойдет на выборы в Верховную раду. По данным издания, "шоколадный король" и, как окрестил его экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, барыга лично отвечает за формирование списка.





В мае "Блок Петра Порошенко" поменял название на "Европейскую солидарность". Под новым брендом партия планирует пойти на досрочные выборы в Раду, которые должны состояться 21 июля по указу нового лидера нации Владимира Зеленского. Главой объединения стал сам пан Порошенко, сменивший на посту Виталия Кличко.

Занимательная информация: в понедельник выяснилось, что обновленная политсила Петра Алексеевича сейчас занимает первое место в антирейтинге украинских партий среди населения. Так, по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, "Европейскую солидарность" не поддерживают 48,1% респондентов.

Украинцев опрашивали в период с 15 по 31 мая. Всего в исследовании участвовало 2100 респондентов.

