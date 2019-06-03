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Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что ни одна страна в мире так не бросила своих пенсионеров, как Украина.
"Невозможно построить страну, где дети будут видеть, что люди, которые честно отработали на свою страну, живут в нищете", -
сказал Рабинович в эфире "112.ua".
Бедственное положение украинских пенсионеров депутат назвал одним из преступлений режима Петра Порошенко.
"Людям нужно понимать, что, честно проработав в своей стране, они получат достойную пенсию", -– подчеркнул Рабинович.
Парламентарий считает, что Порошенко и его команде пенсионеры не были нужны, поэтому проблемой обеспечения пожилых людей эта власть не занималась. По словам депутата, "пенсии, лекарства, забота о здоровье – все это не заботило их".
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