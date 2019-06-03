Экс-президент Грузии питается за счет друзей

Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили принялся сетовать на то, в каких жутких условиях ему придется жить. Политик, некогда занимавший высокие посты, поплакался журналистам из-за недостроенного дома. Как стало известно грузинскому телеканалу, это единственная жилплощадь, на которую Грузия не наложила арест.

Жилище Саакашвили – это одноэтажная постройка площадью менее 100 кв метров с двумя комнатами, гостиной, но без кухни, однако со двором в 500 кв метров. Строительство дома началось еще два года назад, но так до сих пор и продолжается. Несмотря на отсутствие места, где можно было бы готовить, Саакашвиили не падает духом, ведь у него есть холодильник.

"У меня нет кухни, но смотрите как питаюсь: есть колбаса, вчера мой украинский друг узнал, что я здесь, и принес мне сырники, приготовленные его женой. Есть также вино, боржоми, шпроты",

– поделился политик с журналистами грузинского телеканала "Рустави 2".

Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, через день после того, как президент страны Владимир Зеленский снял для него запрет, наложенный предшественником Петром Порошенко, на въезд в Незалежную. Пока политик не готов занять руководящую должность в государстве, но стремится помочь новому главе построить лучшую жизнь для украинцев.

В Грузии против Саакашвили заведено 5 уголовных дел. В мае 2019-го прокурор Кока Кацитадзе заявил о том, что, несмотря на возвращенный украинский паспорт, бывшего президента экстрадируют в Грузию. Ранее Тбилисский суд признал его виновным в злоупотреблении служебным положением.