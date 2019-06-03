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Украина оказалась на первом месте по коррупции

Фото: www.globallookpress.com
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Хищения команды Порошенко признали в международном масштабе

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ поставил Украину на первое место по коррупции и раскритиковал международную организацию за те условия, на которых страна получает кредиты.

"За время этого Порошенко, которого назвали самым большим коррупционером и вором, ему давали деньги... Если ты даешь наркоману дозу, ты ж знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он либо украдет, либо вы делитесь", - 

подчеркнул Рабинович в эфире "112.ua".

Он напомнил, что МВФ дал Украине всего 5 млрд долларов, причем эта небольшая сумма была выделена под большие проценты и под убийственное принятие решений, которое "загнало наших граждан в беспросветную нищету".

"Это разве такая помощь?", - 

удивился депутат.

Парламентарий отметил, что Польша при этом получила от МВФ 86 млрд долларов совсем на других условиях, что позволило ей стать "локомотивом" Восточной Европы.

Валентина МАЙОРОВА
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