Националисты проверяют Незалежную на прочность

Депутат Верховной рады Александр Вилкул возмутился тем, что радикалы, которые снесли бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове, без уважения относятся к истории. По его мнению, националисты "опять громят памятники", чтобы заполучить несколько процентов на парламентских выборах.

"Если власть захочет, остановить это можно очень быстро. Наказать по закону нескольких зарвавшихся молодчиков и остановить финансирование их группировок",

– предложил выход из этой сложной ситуации Вилкул на своей странице в Facebook.

По его словам, эти события демонстрируют тот факт, что выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля, "будут очередным испытанием для страны". Нардеп полагает, что остановить "этот циничный беспредел" украинцы смогут, лишь объединившись.

Националисты снесли бюст Жукова, сославшись на закон о декоммунизации. Они заявили, что ни ему, ни другому российскому политику не место в Незалежной. А мэр Харькова вообще якобы нарушает закон, охраняя памятник и пряча документы о его сносе.

Декоммунизацию на Украине начал бывший президент Петр Порошенко в 2015-м. Четыре принятых правовых акта, как напоминает телеканал RT, призваны избавить страну о вещах, которые напоминают о временах СССР, так, например, были переименованы многие города и села.