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Без стеснений: Украине посоветовали начать диалог с Россией

Фото: www.globallookpress.com
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Только после диалога Киева и Москвы можно решить существующие проблемы, считает мэр Харькова

Властям Незалежной не следует "стесняться" переговорного процесса с Москвой. Только так можно решить все проблемы, существующие между странами, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Безликих властей быть не должно. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?"

приводит слова политика издание "Медиапорт".

По словам Кернеса, "все должно решаться с умом". "Мы должны в первую очередь покаяться в том, что мы обвиняем друг друга, а потом находит крайних и никогда не просим прощения", – отметил руководитель города. И добавил, что переговоры с Россией являются запросом населения Украины.

"Новый президент Украины взял курс на деолигархизацию и верховенство закона. Мы привестствуем это, как и 73% жителей страны, которые поддержали нового президента… Он получил огромное доверие и ответственность, пусть ему, как говорится, бог помогает", – сказал мэр Харькова.

Геннадий Кернес. Фото: commons.wikimedia.org/Infosektor (CC BY-SA 3.0)

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключили, что он может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Кернес поддержал начинание главы государства.

Геннадий Кернес занимает пост градоначальника с 2010 года. Он является последовательным сторонником укрепления связей с Россией. Политик сумел сохранить свою должность даже после смены власти в 2014 году. В апреле 2014 г. на Кернеса было совершено покушение – предположительно, сторонниками Евромайдана. С тех пор он вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Накануне Кернес провел презентацию новой политической партии "Доверяй делам", сопредседателем которой он является. Программа партии еще не объявлена, но, очевидно, одним из главных пунктов в ней станет курс на сближение с Россией.

Андрей ФИЛАТОВ
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