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Украина объявит России "настоящую войну"

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве озвучили план действий на случай, если с Путиным не удастся договориться

Киев должен и может вести конструктивный диалог с Москвой. В этом убежден давний партнер президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир.

По его мнению, Незалежная должна прекращать воевать с Россией. Для этого нужно начинать переговоры. И ответ Кремля наверняка будет положительным, убежден Шефир.

"Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", – заявил он в интервью "Детектор медиа".

Фото: www.globallookpress.com

Ну, а уж если Россия откажется мириться, тогда Украине придется "объявлять настоящую войну". Потому что, по словам Шефира, не должно быть ситуаций, когда "одной рукой воюем, а другой рукой торгуем". Следует принять решение и следовать ему.

Шефир отметил, что закон о языке, принятый напоследок президентом Петром Порошенко, противоречит Конституции Незалежной, в статье 10 которой отмечается, что Украина поддерживает и развивает русский и другие национальные языки. По его мнению, Зеленский к этому вопросу еще вернется. Но сначала все силы должны быть брошены на Донбасс.

"Сейчас не нужно теребить проблему языка, она делит общество. Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи", – сказал Шефир.

"Квартал 95" – группа компаний, созданных выходцами из одноименной команды КВН. Основатели – Владимир Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры. 

Фоторепортаж
"Агрессивно против": жена Зеленского отказалась быть супругой президента
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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