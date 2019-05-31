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За такое светит тюрьма: Порошенко шьют дело

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Бывшего президента Незалежной обвиняют в захвате власти

Госбюро расследований Украины подозревает бывшего главу страны Петра Порошенко в захвате власти после того, как он проиграл выборы главы государства в мае 2019-го. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов. Он считает, что в ближайшем будущем экс-лидер может сменить роскошные апартаменты на тюремную камеру. 

Правозащитник утверждает, что бывший глава, находясь в статусе президента Украины, нарушил закон собственным указом. 

"Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внес в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей", – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив документ. 

Это уже не первая жалоба против Порошенко, поданная Портновым, который раньше был заместителем главы администрации экс-президента Незалежной Виктора Януковича. Юрист ранее отправил в Госбюро расследований Украины заявление о том, что Петр Алексеевич узурпировал судебную власть.

Портнов также считает, что Порошенко совершил госизмену, направив моряков на военных судах пройти через Керченский пролив. В результате украинцы нарушили границу РФ, а погранслужба ФСБ их задержала. Его также подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, когда он распределял людей на должности в компании "Центрэнерго".

Госбюро расследований Украины также ведет дело о том, что Порошенко якобы отмыл преступные $300 млн через офшорные компании, когда продавался завод "Кузня на Рыбальском", и не платил налоги

Полина ИВАНОВА
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