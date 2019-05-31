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Президент-бренд: Зеленский решил сделать себя торговой маркой

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
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Украинский лидер продвигает себя в массы

Лидер Незалежной Владимир Зеленский подал заявку на регистрацию четырех собственных брендов, следует из базы Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).

В базе данных поступивших заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг есть заявка от Зеленского на создание брендов "Зекоманда", "Ze", "Ze!" и "Ze2019".

В заявке сказано, что названия предназначены для применения в рекламной, полиграфической, образовательной и развлекательной сферах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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