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Лидер Незалежной Владимир Зеленский подал заявку на регистрацию четырех собственных брендов, следует из базы Украинского института интеллектуальной собственности (Укрпатент).
В базе данных поступивших заявок на регистрацию знаков для товаров и услуг есть заявка от Зеленского на создание брендов "Зекоманда", "Ze", "Ze!" и "Ze2019".
В заявке сказано, что названия предназначены для применения в рекламной, полиграфической, образовательной и развлекательной сферах.
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