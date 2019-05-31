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Зеленский открыл доступ своим соратникам к национальной безопасности

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины продолжает устранять от власти людей предшественника

Лидер Незалежной Владимир Зеленский исключил из состава Совета национальной безопасности и обороны людей бывшего главы страны Петра Порошенко. Так, например, произошло с экс-руководителем СНБО Александром Турчиновым. Как и полагается, председателем ведомства стал сам Зеленский. 

Помимо Турчинова, из состава организации вывели, как сообщается на сайте лидера Украины, экс-главу администрации президента Игоря Райнина, бывшего руководителя Генштаба ВСУ Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.

Их места теперь заняли люди Зеленского. Так, в состав СНБО включили нового секретаря организации Александра Данилюка, главу администрации президента Андрея Богдана, его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, министра финансов Оксану Маркарову и новоиспеченного главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

Таким образом, Зеленский продолжает устранять от власти людей, которые работали с Порошенко. Делает он это решительно, несмотря на то что находится на посту президента Незалежной меньше месяца. 

Ранее президент Украины внес в Раду заявление на рассмотрение об увольнении с должностей главы МИД Павла Климкина и главы Минобороны Степана Полторака. Также он решил снять с должности председателя СБУ Василия Грицака. 

Полина ИВАНОВА
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