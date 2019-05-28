Теперь официально: место "кровавого пастора" занял финансист

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Президент Украины назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны взамен уволенного Александра Турчинова. Им стал Александр Данилюк, бывший советник Зеленского и экс-министр финансов. Ранее сообщалось о подписанном указе, который теперь вступил в силу.
43-летний Данилюк окончил Национальный технический университет по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. С 1999 по 2001 годы учился в бизнес-школе университета Индианы, где получил MBA. Женат, сыновей зовут Ричард и Владимир.
Начинал брокером, а с 2005 года занимал государственные должности при президентстве Ющенко и Януковиче. Был внештатным советником последнего. При Порошенко был заместителем главы Администрации Президента Украины.
В августе 2016 года Данилюк поддержал инициативу сделать перерыв на пять лет по уплате налогов на прибыль для предпринимателей малого бизнеса с оборотом до трех миллионов. С подобным предложением выступал и действующий президент Зеленский.
В 2018 году у нового главы СНБО произошел конфликт с Владимиров Гройсманом, так как тот отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка по налоговому направлению. По мнению последнего, премьер тормозил реформу Государственной службы. Интересно, что Данилюк никогда не работал силовиком и не возглавлял подобные структуры, в то время как Турчинов возглавлял Службу безопасности Украины уже при Ющенко.
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