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Теперь официально: место "кровавого пастора" занял финансист

Александр Данилюк. Фото: www.globallookpress.com
Указ вступил в силу - Зеленский продолжает чистку

Президент Украины назначил нового главу Совета национальной безопасности и обороны взамен уволенного Александра Турчинова. Им стал Александр Данилюк, бывший советник Зеленского и экс-министр финансов. Ранее сообщалось о подписанном указе, который теперь вступил в силу.

43-летний Данилюк окончил Национальный технический университет по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций. С 1999 по 2001 годы учился в бизнес-школе университета Индианы, где получил MBA. Женат, сыновей зовут Ричард и Владимир.

Начинал брокером, а с 2005 года занимал государственные должности при президентстве Ющенко и Януковиче. Был внештатным советником последнего. При Порошенко был заместителем главы Администрации Президента Украины.

Александр Турчинов. Фото: www.globallookpress.comВ августе 2016 года Данилюк поддержал инициативу сделать перерыв на пять лет по уплате налогов на прибыль для предпринимателей малого бизнеса с оборотом до трех миллионов. С подобным предложением выступал и действующий президент Зеленский.

В 2018 году у нового главы СНБО произошел конфликт с Владимиров Гройсманом, так как тот отказался назначить Яну Бугримову заместителем Данилюка по налоговому направлению. По мнению последнего, премьер тормозил реформу Государственной службы. Интересно, что Данилюк никогда не работал силовиком и не возглавлял подобные структуры, в то время как Турчинов возглавлял Службу безопасности Украины уже при Ющенко.

Александр ИЛЬИН
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