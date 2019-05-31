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Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Польши заявил, что надеется на продление Евросоюзом антироссийских санкций.
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью",
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, украинский лидер заверил европейских дипломатов в том, что Киев будет продолжать двигаться в сторону углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и глава МИД Королевства Швеция Маргот Вальстрем приехали на Украину, чтобы обсудить с новым президентом вопросы сотрудничества с Евросоюзом и продолжение реформ.
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