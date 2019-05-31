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Зеленский поблагодарил Европу за санкции против России

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
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Лидер Незалежной выразил надежду на возвращение украинских территорий

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Польши заявил, что надеется на продление Евросоюзом антироссийских санкций.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение – пока украинские территории не будут возвращены полностью", 

– подчеркнул Зеленский. 

Кроме того, украинский лидер заверил европейских дипломатов в том, что Киев будет продолжать двигаться в сторону углубления интеграции с Европейским союзом и НАТО. 

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и глава МИД Королевства Швеция Маргот Вальстрем приехали на Украину, чтобы обсудить с новым президентом вопросы сотрудничества с Евросоюзом и продолжение реформ. 

Валентина МАЙОРОВА
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