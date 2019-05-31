Бывший и нынешний президенты Украины отличаются друг от друга лишь физически

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с Владимиром Зеленским признался, что не видит больших различий в политике главы Украины и его предшественника. По мнению поляка, Незалежная будет и дальше придерживаться проевропейского курса.

Глава МИД Польши, отвечая на вопрос журналистов о разнице в работе двух политиков, отметил, что те отличаются лишь поведением и физически. Зеленский, по мнению Чапутовича, как и Порошенко, будет добиваться лучшей жизни для украинцев и попытается решить конфликт на Донбассе.

"Итак, очевидно, что главное направление внешней политики будет оставаться тем же, то есть проевропейским и прозападным, и также в вопросе защиты от российской агрессии",– цитирует Чапутовича, который дважды встречался с Зеленским и столько же раз с Порошенко, агентство "УНИАН".

Новая киевская власть, к слову, пока все еще придерживается антироссийских позиций. Так, руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов говорил о том, что Украина не отказывается от идеи новой провокации в Керченском проливе, что обещали при Порошенко.

Зеленский, как и его предшественник, говорит о "российской агрессии" и необходимости ужесточить санкции против РФ. Если он продолжит такую риторику, то, как считает глава Крыма Сергей Аксенов, закончит так же. К слову, конфуз, произошедший на инаугурации шоумена, многие сочли за знак, что ничем хорошим для Зеленского руководство страной не обернется.