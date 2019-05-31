"Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький", но исключением стала фамилия "Толстой"

На Украине изменится порядок написания некоторых русских фамилий. В опубликованной редакции "Украинского правописания" указывается, чтовсе фамилии с окончанием –ой необходимо будет писать через –ий. Также в документе отмечается, чтов антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.

Таким образом, в новой версии такие русские фамилии как "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". При этом исключением стала фамилия "Толстой".

По мнению общественников, такие изменения "ничем не оправданы",однако все идёт к тому, что новые правила примут. Окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" обнародуют 3 июня.

Стоит отметить,что "наезды" на русский язык на Украине совершаются регулярно и требования о "переименовании" фамилий уже звучали ранее. Кроме того, сообщалось, чтопарламент 30 мая принял в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании". Согласно документу, в школах с 5 класса не менее 80% учебных предметов будут преподаваться на мове.

При этом преподавание исключительно на украинском языке в вузах, которого добился еще Петр Порошенко, подвергли критике. В частности, почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов в Facebook подчеркнул, что вузу не подходит вариант преподавания только на мове.