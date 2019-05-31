Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине намерены "переименовать" русские фамилии

Фото: www.globallookpress.com
"Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький", но исключением стала фамилия "Толстой"

На Украине изменится порядок написания некоторых русских фамилий. В опубликованной редакции  "Украинского правописания" указывается, чтовсе фамилии с окончанием –ой необходимо будет писать через –ий. Также в документе отмечается, чтов антропонимах, которые заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак.

Таким образом, в новой версии такие русские фамилии как "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". При этом исключением стала фамилия "Толстой".

По мнению общественников, такие изменения "ничем не оправданы",однако все идёт к тому, что новые правила примут.  Окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" обнародуют 3 июня.

Стоит отметить,что "наезды" на русский язык на Украине совершаются регулярно и требования о "переименовании" фамилий уже звучали ранее. Кроме того, сообщалось, чтопарламент 30 мая принял в первом чтении проект закона "О полном общем среднем образовании". Согласно документу, в школах с 5 класса  не менее 80% учебных предметов будут преподаваться на мове.

При этом преподавание исключительно на украинском языке в вузах, которого добился еще Петр Порошенко, подвергли критике. В частности, почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов в Facebook подчеркнул, что вузу не подходит вариант преподавания только на мове.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Обманули: Белоруссию "кинули" с рублями

Батька оказался диктатором поневоле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей