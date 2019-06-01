Встреча состоится после переговоров лидера США с российским президентом

Точная дата официального визита новоиспеченного главы Украины пока неизвестна.

Владимир Зеленский рассыпался в благодарностях Дональду Трампу после приглашения в Вашингтон. Он отметил, что признателен Штатам за "за последовательную поддержку территориальной целостности Украины" и отметил важность проекта закона о ее усилении. Напомним, документ представили в палате представителей Конгресса США. Зе считает это признаком крепкого партнерства Киева и Вашингтона. Слова президента приводятся на официальном сайте.

Ранее информацию о грядущей встрече распространили украинские СМИ. Детали раскрыло издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники. В материале отмечается, что "обмена флюидами не будет": Трамп и Зеленский планируют обсудить урегулирование конфликта в Донбассе и некие "бизнес-проекты". Также журналистам стало известно, что любителю шаурмы придется пропустить вперед российского лидера Владимира Путина. Трамп примет Зеленского только после переговоров с президентом РФ. Как сообщалось ранее, встреча, скорее всего, состоится на полях саммита "двадцатки" в Японии.

Напомним, недавний визит Зеленского в Донбасс взбудоражил публику. Часть украинцев обвинила главу страны в показухе. В ЛНР после приезда лидера Незалежной к линии соприкосновения заявили об обострении обстановки.