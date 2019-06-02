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Бывший президент Украины Петр Порошенко и его окружение уже "наработали на трибунал" и должны понести наказание за совершенные преступления. Такое мнение выразила скандально известный депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Порошенко нельзя позволить убежать, нельзя позволить системе выносить приговоры заочно, --
заявила она.
В эфире телеканала NewsOne Савченко добавила, что на совести Порошенко "очень реальные и очень кровавые преступления. Поэтому, как считает политик, экс-президент Украины " должен отвечать реально".
Как отмечает ряд украинских экспертов, Порошенко уже в ближайшее время может загреметь в СИЗО. На экс-лидера Незалежной уже завели пять уголовных дел. В частности, его обвиняют по таким серьезным статьям, как захват власти,госизмена, отмывание денег. Сообщалось, что Порошенко готовится срочно улететь из страны, чтобы скрыться от правосудия в Британии.
Несмотря на сгущающиеся тучи Порошенко не показывает своего волнения. Так, политик недавно заявил, что не боится преследования и готов нести ответственность перед украинским народом.
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