Россия подтвердила встречу Путина и Трампа

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Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Японии, скорее всего, состоятся. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 22 мая.
"Возможность для встречи Путина и Трампа все же есть. Разговор, видимо, будет", – цитирует дипломата РИА "Новости".
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона выразила желание организовать переговоры в июне в Осаке, но пока не предприняла для этого никаких конкретных шагов.
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