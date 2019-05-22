Россия подтвердила встречу Путина и Трампа

Лидеры не хотят упускать возможность поговорить

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Японии, скорее всего, состоятся. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 22 мая.

"Возможность для встречи Путина и Трампа все же есть. Разговор, видимо, будет", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона выразила желание организовать переговоры в июне в Осаке, но пока не предприняла для этого никаких конкретных шагов.