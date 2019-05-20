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С Хиллари Клинтон лучше: Трамп высказался о предпочтениях Путина

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Как выяснилось, в 2016 году Москве жутко не повезло

США под управлением Дональда Трампа проводят жесткую политику в отношении России. Об этом заявил сам глава Белого дома.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", – подчеркнул он в интервью Fox News.

Журналист отметил, что многие считают Трампа "марионеткой Путина". На это американский лидер возразил, что он доставляет много неудобств российскому руководству.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

"Думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом", – передает ТАСС.

Ранее в мае Трамп сам вызвал на телефонный разговор Путина, а потом госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Сочи подтвердил, что глава Белого дома хотел бы провести переговоры с лидером России во время саммита G20 в японской Осаке в июне. 

В апреле в США был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором сказано, что команда Трампа не была в сговоре с Кремлем в 2016 г., когда проходили американские президентские выборы.

Николай ВИКТОРОВ
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