С Хиллари Клинтон лучше: Трамп высказался о предпочтениях Путина

Как выяснилось, в 2016 году Москве жутко не повезло

США под управлением Дональда Трампа проводят жесткую политику в отношении России. Об этом заявил сам глава Белого дома.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", – подчеркнул он в интервью Fox News.

Журналист отметил, что многие считают Трампа "марионеткой Путина". На это американский лидер возразил, что он доставляет много неудобств российскому руководству.

"Думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом", – передает ТАСС.

Ранее в мае Трамп сам вызвал на телефонный разговор Путина, а потом госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Сочи подтвердил, что глава Белого дома хотел бы провести переговоры с лидером России во время саммита G20 в японской Осаке в июне.

В апреле в США был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором сказано, что команда Трампа не была в сговоре с Кремлем в 2016 г., когда проходили американские президентские выборы.