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Путин удивил Помпео в Сочи

Владимир Путин и Майка Помпео. Фото: www.globallookpress.com
Американский политик остался под впечатлением от заявлений российского главы

В Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Американский политик остался очень доволен итогами переговоров. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Помпео, они "хорошо поговорили". При этом он удивился, что глава РФ был полностью вовлечен в дискуссию и разбирается абсолютно во всех вопросах. Госсекретарь подчеркнул, что это позволило сразу перейти к обсуждению конкретных элементов отношений.

Помпео также рассказал о своей оценке отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Мы будем упорно защищать свои интересы. Они собираются сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы таким же образом",

– цитирует политика РИА "Новости".

Владимир Путин и Майка Помпео. Фото: www.globallookpress.com

При этом Владимир Путин обсудил с госсекретарем антироссийские санкции. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор на эту темы был короткий.

"О санкциях речь шла очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против России санкции, одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене", – отметил он.

Ушаков добавил, что на встрече не обсуждали ситуацию на Украине, передает РИА ФАН.

Напомним, что переговоры Путина с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря, продолжались около полутора часов, уточняет телеканал "360". Стороны обсудили международные вопросы, включая конфликт в Сирии и иранскую проблему, а также возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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