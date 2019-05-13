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Трамп заявил о встрече с Путиным

Российской стороне ничего не известно о планах американских партнеров

Дональд Трамп объявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в июне на саммите "большой двадцатки" в Японии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже отметил, что пока подготовка к встрече российского и американского лидеров не ведется. Он добавил, что, судя по заявлению Пекина, такая трехсторонняя встреча невозможна, отмечает РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон направил в Москву запрос о проведении переговоров Путина и Трампа. 

Валентина МАЙОРОВА
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