Празднование в Нормандии обойдется без Путина и Зеленского

Политиков не позвали на торжественное мероприятие

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский не получили приглашения на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Ожидается, что в мероприятиях, которые 5 июня начнутся в британском Портсмуте, а 6 июня продолжатся во Франции, примут участие французский президент Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Тереза Мэй и глава США Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент не планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию открытия Второго фронта.

Ну а нового украинского президента, избрание которого вызвало столько восторга в Европе, похоже, никто не жаждет видеть на празднике победителей.

В июне 2014 г. празднование юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции дало старт созданию так называемого "нормандского формата" – переговорам по урегулированию ситуации на Украине на уровне руководителей и министров четырех стран: Германии, России, Франции и Украины.