Путин и Трамп поделят газовый рынок Европы

Повестка переговоров в Японии уточняется

Ситуация с обеспечением европейского региона энергоносителями может быть включена в круг тем, которые обсудят президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Японии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вопросы энергобезопасности Европы, вполне возможно, могут быть затронуты", – цитирует Пескова ТАСС.

Впрочем, двусторонние переговоры лидеров РФ и США пока не согласованы. "Было выражено публичное намерение, но пока не было предпринято каких-либо конкретных действий по инициированию такой встречи", – сообщил Песков во вторник, 21 мая.

О возможной встрече Путина и Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке ранее говорил глава госдепа США Майк Помпео. Во время визита в Сочи он получил заверения российской стороны, что глава РФ готов встретиться с американским коллегой, но инициатива должна исходить от Белого дома и оформлена официально. Чтобы не получилось, как в прошлом году, когда Трамп сначала планировал пообщаться с Путиным тет-а-тет на саммите G20 в Аргентине, а потом на фоне украинской провокации в Керченском проливе передумал.

Ранее стало известно, что США готовят пакет санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2". В Москве отметили, что таким образом Вашингтон расчищает дорогу своим энергоносителям.