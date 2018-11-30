Такое поведение не сойдет Вашингтону с рук

Кремль не будет спускать на тормозах демонстративный отказ президента США Дональда Трампа от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. После завершения саммита G20 в Аргентине Москва "нанесет ответный удар", предупреждает американская пресса со ссылкой на мнения экспертов.



Вчера глава Белого дома опубликовал в Twitter сообщение об отмене встречи с российским лидером. Причиной отмены двусторонней встречи Трамп обозначил инцидент в Керченском проливе.

Такое поведение может спровоцировать отдаление России от США и привести к антиамериканским действиям российского президента. По словам бывшего посла США в России Александра Вершбоу, "он (Путин) покажет, что он жестче". Слова экс-дипломата приводит издание Washington Examiner.

Президент России Владимир Путин, вероятно, нанесет ответный удар после отмены президентом США Дональдом Трампом двусторонней встречи в Аргентине на полях саммита G20, пишет издание cо ссылкой на мнение российских экспертов.

Эксперт по международным отношениям нью-йоркской Новой школы правнучка советского лидера Нина Хрущева обратила внимание на тенденциозное отношение Трампа к зарубежным событиям.

По ее словам, решение президента США "наказать" Россию заслуживает внимания после неоднозначного решения американского лидера "не наказывать" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве страны в Турции. Это означает принятие "вашингтонского консенсуса" о том, что России отводится роль вторичной державы, а лидеру страны не следует действовать по своему усмотрению.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что встреча президентов США и РФ была отменена скорее по внутриполитическим причинам, а не из-за инцидента в Керченском проливе.

Устроенная Киевом провокация была лишь предлогом, а не реальной причиной отмены переговоров. "Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США", – приводит слова дипломата ТАСС. По мнению Захаровой, именно она была "доминирующей при принятии решения".

Ожидалось, что лидеры двух стран встретятся в ходе саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В Вашингтоне накануне говорили о том, что встреча оказалась под угрозой срыва из-за российской "агрессии". Тогда же представитель Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что подготовка переговоров продолжается, так как официального уведомления об их отмене со стороны Вашингтона не поступало. Через несколько часов после этого Трамп объявил, что встречи не будет.