Российская газовая труба не дает покоя украинским властям

Уходящий со своего поста глава правительства Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри назвал газопровод "Северный поток-2" разновидностью энергетического оружия России. Своей радостью от встречи с американцем он поделился на странице в Twitter во вторник, 21 мая.

Пан Гройсман поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева в сфере энергетики, и заявил, что у США и Украины много общих основ, которые необходимо укреплять для обеспечения энергетической безопасности Незалежной и всего региона.

""Северный поток – 2" – российское энергетическое оружие. Они хотят использовать газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина выступает против этого. Мы благодарны США за их поддержку в этом вопросе", – написал премьер в Сети.

Ранее сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg сообщил, что Перри в Киеве сказал о планах Штатов ввести санкции в отношении строящегося "СП-2". Правда, неизвестно кому и когда американец это заявил. В Москве уже активно прокомментировали эту новость.





Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле уверены в завершении строительства международного газопровода, несмотря на возможные рестрикции Вашингтона. Также он добавил, что "СП-2" практически "реализован" и "будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива".

"Негодным политическим инструментом" назвал заявления заокеанского гостя Киева замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, американцы просто обеспечивают для себя более выгодные условия в сфере энергетики на европейском континенте. Проще говоря, хотят заставить Старый Свет "покупать более дорогой американский газ".

Что касается пана Гройсмана, то он еще в апреле текущего года углядел в "Северном потоке-2" гибридное оружие России. С таким спичем украинец выступил тогда на встрече с премьер-министром из Словакии Петером Пеллегрини. Глава уходящего кабмина утверждал, что строительство российского газопровода приведет к "уничтожению украинской газотранспортной системы", которая является ключевой в доставке топлива потребителям в странах Евросоюза.

Сам же пан Гройсман накануне уведомил, что в среду, 22 мая, собирается подать в отставку с поста премьер-министра Украины.

