Прибалтийские страны встали на защиту интересов Киева

После запуска "Северного потока – 2" Берлин должен добиваться от России выполнения "обязательств по транзиту газа" через украинскую территорию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



На встрече глав МИД Германии и стран Балтии дипломат поблагодарил немцев "за военное участие в обеспечении безопасности балтийских стран силами НАТО" и подчеркнул "необходимость сотрудничества ЕС и Североатлантического альянса". В то же время он напомнил Германии о необходимости "учитывать экономические и политические интересы Украины", передает "Спутник-Литва".

По мнению Линкявичюса, помимо "выполнения конкретных обязательств по транзиту газа через Украину", Берлин обязан посодействовать освобождению украинских моряков. Почему немцы должны вмешиваться в решение данного вопроса, министр не обосновал.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках газа истекает в конце этого года. Новый договор до сих пор не заключен. Представители России, Украины и Евросоюза обсуждали этот вопрос в конце января в Брюсселе, однако не пришли к соглашению.

Отказ продолжать доставку топлива европейским потребителям по украинскому маршруту Москва объясняет чисто экономическими причинами. Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее пояснял, что транзит через Украину обходится России значительно дороже, чем поставки по другим маршрутам, поскольку на нем установлен самый высокий тариф.

С введением в строй "Северного потока – 2" основная часть российского газа пойдет в Европу по дну Балтийского моря. Тем не менее эксперты предупреждали, что полностью отказаться от услуг Украины в качестве транзитера Россия в ближайшее время не сможет.

Киев активно критикует строительство "Северного потока – 2", опасаясь потерять доход от транзита. Германия выступает в поддержку российского проекта, но придерживается мнения о том, что сохранение транзита через Украину необходимо.