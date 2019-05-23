"Северный поток – 2" избавит Россию от санкций

Белый дом пугает Конгресс газопроводом, чтобы добиться отмены других ограничений против Москвы

Администрация Дональда Трампа неохотно идет на ужесточение санкционного давления на Россию. Заявление ее представителя о новом законопроекте против "Северного потока – 2" могло быть хитрой уловкой президента, направленной на частичное снятие запретов по другим направлениям, считают американские эксперты.



"Считаю, что это, возможно, часть усилий администрации, призванных добиться отклонения (Конгрессом) других санкционных законопроектов",

– заявила старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность (Вашингтон) Рейчел Зимба. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Белый дом "с неохотой идет на применение различных санкций в отношении России, использовать которые его обязал Конгресс". "Поэтому я изумлена тем, что Перри так прямо говорит о вероятности (выработки в США нового санкционного) законодательства", – отметила аналитик. Поэтому она полагает, что разговор о новых ограничениях – это не более чем отвлекающий маневр.

"Не уверена относительно того, действительно ли будут введены санкции (в отношении участников проекта "Северный поток – 2"), или мы имеем дело с приемом ведения переговоров с немцами по другим вопросам, а также с предупредительным сигналом России. Кроме того, это (заявление Белого дома) может быть попыткой отвлечь определенное внимание от Конгресса, который стремится законодательно ввести более масштабные санкции, загнав в угол президента", – сказала Зимба.

Ранее, выступая в Киеве, министр энергетики США Рик Перри заявил о неминуемости выработки нового санкционного законодательства, нацеленного против проекта "Северный поток – 2".

В Белом доме отказались уточнить, отражает ли заявление Перри позицию Дональда Трампа и администрации США в целом, или же является его личным мнением. В Госдепартаменте также не стали комментировать ситуацию, но заявили, что новые российские трубопроводные проекты несут угрозу европейской безопасности.

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров и союзников является давним стратегическим приоритетом США. "Северный поток – 2" и вторая очередь (трубопровода) "Турецкий поток" наделяют Россию способностью расколоть Европу и нанести урон Украине. Эти проекты фундаментальным образом подрывают энергетическую безопасность Европы, а не укрепляют ее. Эти проекты не являются чисто коммерческими, они представляют собой политические инструменты, посредством которых Россия стремится использовать энергоресурсы для продвижения своей геополитической повестки дня", – заявила официальный представитель американского дипломатического ведомства.