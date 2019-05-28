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Чехия указала США на недопустимость решать за Европу судьбу "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Выступления американцев против проекта должны наконец закончиться

Президент Чехии Милош Земан считает, что Вашингтон много на себя берет, когда указывает европейцам, у кого они должны закупить газ.

Во время выступления на "Жофинском форуме", посвященном приоритетам чешской политики, Земан недвусмысленно дал американцам понять, что они заинтересованы в строительстве "Северного потока – 2". По его словам, этот проект выгоден Праге чисто с экономической точки зрения. Так что не американцам рассуждать о "политизированности" российского трубопровода.

"Уже совершенно точно я не вижу причин, почему "большой заокеанский брат" (имеются в виду США. – Прим. "Утра") должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели",

приводит его слова ТАСС.

Земан отметил, что американский СПГ дороже минимум на треть. Так что выбор газового поставщика – это вопрос только цены.

"Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить", – заключил чешский лидер.

Вдобавок Земан озвучил еще одну вещь, которая явно придется не по нраву американцам. Он заявил, что санкции против РФ нужно отменять, потому что они, опять-таки экономически, невыгодны обеим сторонам.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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