Выступления американцев против проекта должны наконец закончиться

Президент Чехии Милош Земан считает, что Вашингтон много на себя берет, когда указывает европейцам, у кого они должны закупить газ.

Во время выступления на "Жофинском форуме", посвященном приоритетам чешской политики, Земан недвусмысленно дал американцам понять, что они заинтересованы в строительстве "Северного потока – 2". По его словам, этот проект выгоден Праге чисто с экономической точки зрения. Так что не американцам рассуждать о "политизированности" российского трубопровода.

"Уже совершенно точно я не вижу причин, почему "большой заокеанский брат" (имеются в виду США. – Прим. "Утра") должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели",

– приводит его слова ТАСС.

Земан отметил, что американский СПГ дороже минимум на треть. Так что выбор газового поставщика – это вопрос только цены.

"Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить", – заключил чешский лидер.

Вдобавок Земан озвучил еще одну вещь, которая явно придется не по нраву американцам. Он заявил, что санкции против РФ нужно отменять, потому что они, опять-таки экономически, невыгодны обеим сторонам.