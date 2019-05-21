Если новый президент Украины будет брать пример со старого, его ждет незавидная судьба

Лидер Незалежной повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко, требуя ужесточить санкции против Российской Федерации. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.



Комментируя призыв Владимира Зеленского к мировым лидерам усилить политическое давление на Москву, руководитель полуострова предостерег украинского президента от превращения в "Порошенко-2".

"Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему "продолжить политику Порошенко". Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2",

– говорится в сообщении на странице политика в Facebook.

Похожего мнения придерживаются и представители верхней палаты российского парламента. "Подобное заявление нового президента разочаровывает, поскольку он тоже встал на путь, который ведет в тупик. Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции заокеанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку", – заявил в интервью RT сенатор Владимир Джабаров.

В Кремле по поводу слов президента Украины заметили, что после смены власти в соседней стране ничего принципиально не изменилось. "Новизной это не блещет", – приводит мнение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова РИА "Новости".

Аналитиков риторика Зеленского не удивила. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, поменять внешнеполитический курс современной Украины попросту невозможно.

"Принципиально украинский курс поменяться не может, его просто некуда менять. Мы не можем сделать вид, что пяти лет не было. Нельзя вернуться на Украину 2015 г., ее просто нет. Все это благие намерения кого-то, кто считает, что Зеленский что-то поменяет… Зеленский должен понимать, что есть такие шаги, которые одновременно преодолевают очень много точек невозврата и делают какую-либо связь с нынешней ситуацией практически невозможной. То же самое будет происходить и в данном случае", – заявил политолог.

Накануне Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность президента Украины. После этого он провел встречу с представителями США, в ходе которой призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию. "США являются мощным и очень серьезным партнером Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", – заявил глава государства.