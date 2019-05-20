Знамение для Зеленского: глава Украины плохо кончит

На инаугурации произошло непоправимое

Вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины оказалось омрачено одной маленькой деталью, которая, как показывает история, обладает очень мощным эффектом.



Во время церемонии принесения присяги народу удостоверение главы государства на имя Зеленского упало с подушки, которую нес солдат президентского полка. Видимо, он переусердствовал, когда выполнял "боевой разворот". Документ быстро подняли и положили на место. Кажется, что это мелочь, но в ней может заключаться одна очень недобрая закономерность.

Дело в том, что, начиная с тех времен, когда на Украине президенты начали меняться после майданов, инаугурация нового главы страны постоянно сопровождалась какими-нибудь мелкими происшествиями. И каждый раз это заканчивалось для политиков печальным итогом.

В 2005 г. на церемонии принесения присяги Виктора Ющенко один из голубей не смог взлететь. Немудрено, что многие тогда восприняли это как недобрый знак. Дескать, ничего хорошего это не сулит Ющенко на посту президента. Так и вышло. На следующих президентских выборах в 2010 г. переизбиравшийся Ющенко потерпел сокрушительное поражение, получив ничтожные 5,45% голосов (против 52% в 2004 году).

На смену Ющенко пришел Виктор Янукович, но и от него фортуна отвернулась, и произошло это именно на инаугурации. При входе в здание Верховной рады прямо перед его носом закрылись двери, что тоже весьма символично. Да и сам он "отличился". Получив удостоверение главы государства, он должен был отдать его на хранение солдату президентского полка, но вместо этого положил себе в карман (можно провести параллели с эпических масштабов коррупцией и воровством в стране при нем). Чем закончилось президентство Януковича, пожалуй, говорить излишне.

Наконец, предшественник Зеленского – Петр Порошенко –попал в тот же капкан неудачи. В 2014 г. на входе в здание Рады у него за спиной споткнулся и упал солдат почетного караула. Совпадение или нет, но в 2019-м Порошенко был просто "уничтожен" его оппонентом (73,22% против 24,46%), который в политике всего без году неделя.