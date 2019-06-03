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"Покупают на лести": Зеленского назвали капризным ребенком

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В президентском окружении нет сильных людей

Украинский психолог Валентина Ефимова считает, что Владимира Зеленского окружают не те люди, которые должны находиться в его команде.

"Его покупают на лести, его покупают на восхвалениях. Его окружают не те люди, у него команда никакая", –

цитирует Ефимову "Обозреватель".

Эксперт напомнила о том, что Зеленский – шоумен по профессии, в течение длительного времени время был лидером в "Квартале 95". По мнению психолога, нынешнее окружение украинского президента зависит от него так же сильно, как ранее артисты "Квартала" были зависели от своего лидера.

При этом Ефимова отметила, что новый лидер Незалежной рекомендаций своей команды не слушает. И сравнила его действия с поведением непослушного, капризного ребенка.

"Он некритично относится к себе. У него, как и у всякого залюбленного ребенка, столько неоправданных амбиций, что он считает, что может вести себя так, как он хочет", –

подчеркнула эксперт.

Фоторепортаж
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Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Валентина МАЙОРОВА
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