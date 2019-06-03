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Украина отреклась от минских соглашений

Фото: www.globallookpress.com
Тимошенко предложила Донбассу "перезагрузку"

Власти Незалежной должны заново начать переговорный процесс по освобождению украинских военнопленных, которые удерживаются в ДНР и ЛНР. С таким требованием выступила лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

"Минские договоренности зашли в тупик. Новой власти надо немедленно начать переговоры об освобождении украинских удерживаемых лиц с чистого листа",

– заявила депутат на состоявшемся сегодня заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента. Ее слова приводит ТАСС.

Тимошенко отругала экс-президента Петра Порошенко за то, что в последние годы в деле освобождения задержанных на Донбассе украинцев не было достигнуто практически никаких результатов.

 Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com 

"Никакого обмена пленными не существовало, просто прикрывали этими заявлениями тотальную коррупцию и раздел ресурсов страны людьми, которые окружали бывшего президента. Сейчас надо начинать все сначала", – сказала политик.

В то же время в Кремле настаивают на том, что успеха в урегулировании донбасского конфликта можно добиться только следуя минским договоренностям. "Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге", – заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Того же мнения придерживаются и власти Германии, которая является одной из участниц "нормандского формата". "Мир будет возможно установить только тогда, когда Минские соглашения будут выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", – заявила ранее журналистам официальный представитель МИД страны Мария Адебар (цитируется по РИА "Новости").

Андрей ФИЛАТОВ
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