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Зеленский вернул Кучму в группу по Донбассу

продолжениеЗеленский придумал мирный план по Донбассу
Бывший президент Незалежной откликнулся на просьбу нынешнего лидера

Владимир Зеленский вновь назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу.

Ранее Кучма представлял Украину в контактной группе, однако в 2018 г покинул свой пост из-за возраста – экс-президенту 80 лет.

Сам Кучма пояснил, что принял предложение Зеленского, так как Украина "переживает не лучшие времена в своей истории", сообщает "Царьград".


Валентина МАЙОРОВА
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