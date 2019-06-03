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Владимир Зеленский вновь назначил бывшего президента Украины Леонида Кучму представителем Киева на переговорах контактной группы по Донбассу.
Ранее Кучма представлял Украину в контактной группе, однако в 2018 г покинул свой пост из-за возраста – экс-президенту 80 лет.
Сам Кучма пояснил, что принял предложение Зеленского, так как Украина "переживает не лучшие времена в своей истории", сообщает "Царьград".
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