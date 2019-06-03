Зеленский придумал мирный план по Донбассу

Воплощать его будет экс-президент Украины Леонид Кучма

У нового украинского лидера есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию конфликта на востоке страны. Однако они не предполагают отказа Киева от принципиальных позиций, сообщил глава государства.



"У нас есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается",

– сказал Зеленский на прошедшем сегодня в Киеве брифинге (цитируется по РИА "Новости").

Он назначил новым представителем Украины на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу второго президента страны (1994–2005) Леонида Кучму.

"Уже 5 июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе… с Леонидом Даниловичем Кучмой... Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", – приводит слова политика "Интерфакс-Украина".

Кучма заявил, что не мог не принять предложение Зеленского вновь стать главным украинским переговорщиком по Донбассу. "Я в это время не смог не согласиться с таким предложением, потому что действительно Украина переживает не самые легкие времена в своей истории", – сказал бывший глава государства.

В Москве настороженно восприняли это назначение. "Ситуация не ухудшится, Кучма – человек достаточно разумный. Но чтобы сказать, что это назначение что-то улучшит, тоже нет никаких оснований. Он уже был представителем Киева. С его участием, в том числе, ситуация на этих переговорах была заведена в тупик", – отметил в интервью РИА "Новости" заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

Леонид Кучма в октябре 2018 г. завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Вместо него эту должность занял экс-министр обороны Евгений Марчук. Кучма ранее заявлял, что покидает свой пост в связи с достижением "критического возраста": в августе прошлого года ему исполнилось 80 лет.