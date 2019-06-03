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Красавица и жертва домогательств: Зеленский связался с журналисткой

Владимир Зеленский. Фото: dpa/picture-alliance
Украинка обошла 4 тысячи соперников

Президент Незалежной Владимир Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. Помогать с делами главе страны будет 32-летняя журналистка Юлия Мендель. Об этом сообщила команда лидера Украины.

Красавица-брюнетка выиграла конкурс, который Зеленский объявил, едва вступив в должность. Он хотел видеть человека, умеющего общаться, быстро реагировать, который был бы креативным и, конечно же, обладал чувством юмора. Из 4 тысяч претендентов идеальной кандидатурой оказалась именно Мендель, которая уже поблагодарила президента за оказанную честь на своей странице в Facebook. Украинцы тоже успели оценили выбор своего лидера, но предупредили девушку об ответственности, которая легла на ее хрупкие плечи.

"Ого-го. Вот это уровень. Именно так я и предполагала отбор в команду Зеленского", "Браво! И умничка, и красавица!", "Слава богу и у нас как у людей начинается...", "Главное успехов, удачи и не подведи президента, чтобы мы все гордились Вами и Украиной", – прокомментировали новость интернет-пользователи под постом команды Зеленского в Facebook.

Как передает издание "Украинские новости", новоиспеченный секретарь Зеленского родилась в Херсонесе, изучала журналистику в Киеве, работала как на телевидении, так и в журналах. Девушка сотрудничала и с изданием The New York Times, сообщает "Свободная пресса". Однако широкую известность она получила на Украине в 2016-м, когда рассказала о домогательствах со стороны мужчины в соцсети. Оскорбивший девушку, ставшей одной из первых в Незалежной, решившейся на публичное признание, позже извинился за свои слова. 

Полина ИВАНОВА
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