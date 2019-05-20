Зеленский заговорил о борьбе с "российской агрессией"

Недолго новый президент Украины держался миролюбиво в отношении России

Не прошло и дня после того, как Владимир Зеленский возглавил Украину, а из уст главы государства опять раздались заявления об "агрессии" со стороны России. Такими словами новоизбранный лидер украинцев охарактеризовал российско-украинские отношения.

После инаугурации Зеленский встретился с иностранными делегатами и послами. Он поблагодарил гостей за то, что их страны помогают Украине улучшать внутреннюю ситуацию. Но не в этом, как оказалось, состоит главная помощь международных партнеров, считает Зеленский.

"Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", – приводит слова Зеленского пресс-служба президента.

Также новый президент выразил надежду на то, что у Украины будет расти число союзников, а сама страна станет для международного сообщества "надежной сестрой, которой все гордяться". Чтобы особо подчеркнуть лояльность Западу, Зеленский перешел на английский язык и заявил, что Украина прославится на весь мир.

Как отмечает URA.RU, на инаугурации присутствовали депутаты Верховной рады и бывший лидеры страны за исключением Виктора Януковича – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.