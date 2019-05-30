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Грузия решительно настроена вернуть на родину своего экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе.
По его словам, для суда не имеет значение то, что Саакашвили вернули украинский паспорт. Речь идет об экстрадиции в связи с уголовным преследованием. Прокуратура уже давно работает над этим.
"Осужденному Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и взять ответственность за совершенные преступления", – цитирует Кацитадзе РИА "Новости".
В январе прошлого года Тбилисский суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотребление служебным положением". Его приговорили к трем годам тюрьмы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Следствие посчитало, что будучи президентом Грузии, он помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, что явилось нарушением прав пострадавшей семьи и законных интересов государства.
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