Жители мятежного края припомнили второму президенту Незалежной его слова о регионе

В ДНР не увидели никакого прогресса в назначении экс-президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе. В Донецке считают, что 80-летний политик не сможет сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.

"В контактную группу вернули самого опытного – Леонида Кучму, который будет много разговаривать, но от этого толка не будет. Раньше Кучма заявлял, что Донбасс не получит особый статус. Учитывая его высказывания, с полной уверенностью могу сказать, что эффективность при нем минского процесса будет нулевой",

– так прокомментировал агентству ДАН председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский возвращение президентом Владимиром Зеленским старого-нового участника переговоров в Минске.





По мнению донецкого представителя, вывести переговорный процесс из тупика "не получится".

"Поверьте, при этом президенте на Украине ничего не поменяется. Уверен, что в Минске кардинально ничего не изменится", – добавил Бердический.



С сомнением к решению новых киевских властей отнеслась и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске – это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится", – заявила она.

Абсолютно беспомощным кадровым решением команды Зе назвал шаг в связи с политической реанимацией бывшего советского и украинского госдеятеля директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков. По его словам, возвращение Кучмы, хоть и уважаемого человека, "свидетельствует, что никаких новых подходов и предложений по урегулированию кризиса в Донбассе у команды Зеленского нет". Киев, отметил эксперт, не хочет и не будет выполнять минские соглашения.

"Они просто тянут время", – цитирует ЛИЦ Чеснокова.

Напомним, Кучма возглавлял украинскую делегацию на переговорах в Минске в 2014 – 2018 годах. Осенью 2018-го второй президент Незалежной сообщил о решении покинуть Контактную группу из-за возраста и по причине бесперспективности процесса, после чего представителем Киева стал бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Евгений Марчук. После победы на президентских выборах Зеленского Марчук, а также представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко подали в отставку.

Что касается особого статуса для Донбасса, тот же пан Кучма пару лет назад, затрагивая эту тему, высказался яснее ясного: "Извините, этого никогда не будет".

Шахтерский регион это запомнил накрепко.

