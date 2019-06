Президент Незалежной нашел себе помощницу из американского университета

Назначенная сегодня на должность пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее неоднократно называли "агентом Кремля", но она сама ничего про это не знает. По словам 32-летней журналистки, эта должность ей досталась в борьбе с 4 тыс конкурентов.

"К сожалению, так вышло, что я тоже "агент Кремля" по прежней работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре... Я являюсь дополнительным элементом, потому что он (Зеленский – ред.) не может присутствовать одновременно в нескольких местах. К тому же он не хочет светиться на камеры, чтобы, условно говоря, перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента",

– цитирует журналистку "Страна.ua" с ее первого брифинга.

Пани Мендель назвала себя "дополнительным источником" для связи президента с общественностью и добавила, вернувшись к первоначальному посылу вопроса из СМИ: "Собственно, про агентов Кремля я ничего не могу сказать".





Зато издание отметило, что о таком назначении якобы путем проведения конкурса, объявленного ранее командой Зе, стало известно не 3 июня, а еще 30 мая, о чем на своей странице в Сети написал международный лоббист Илья Осадчук.

"Зеленский обещает завтра назвать имя своего пресс-секретаря. Помогу ему и назову сегодня. В США принято решение назначить Юлию Мендель. Она сегодня директор киевского бюро газеты Нью-Йорк Таймс. Президент еще не знает имя, но сейчас узнает и сообщит", – проинформировал общественность он в Facebook.

Сама пани Мендель в ответ на этот пост лишь посмеялась, заметив оппоненту, что никакого "бюро The New York Times" в Киеве не существует. А ныне журналистка, как пишет "Страна.ua" старательно подчистила свой аккаунт, сменив аватарку в Сети.

По данным портала, уроженка Херсона училась журналистике в Киеве, в 2015-2016 годах проходила тренинги в Йельском университете и в редакциях американских изданий The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Также издание, изучив ее страничку, выяснило, что у пани Мендель много друзей из студии "Квартал 95", например, экс-сценарист, а ныне замглавы администрации президента Юрий Костюк и технолог Никита Потураев, консультировавший штаб Зеленского в ходе избирательной кампании. Кроме того она "дружит" через соцсеть с главой АП Андреем Богданом. Обнаружилась и совместная фотография Зеленского и Мендель, сделанная на закрытой встрече с представителями иностранных СМИ.