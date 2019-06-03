Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пресс-секретарь Зеленского отказалась считать себя "агентом Кремля"

Юлия Мендель. Фото: president.gov.ua
Президент Незалежной нашел себе помощницу из американского университета

Назначенная сегодня на должность пресс-секретаря лидера Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ее неоднократно называли "агентом Кремля", но она сама ничего про это не знает. По словам 32-летней журналистки, эта должность ей досталась в борьбе с 4 тыс конкурентов.

"К сожалению, так вышло, что я тоже "агент Кремля" по прежней работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре... Я являюсь дополнительным элементом, потому что он (Зеленский – ред.) не может присутствовать одновременно в нескольких местах. К тому же он не хочет светиться на камеры, чтобы, условно говоря, перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента",

цитирует журналистку "Страна.ua" с ее первого брифинга.

Пани Мендель назвала себя "дополнительным источником" для связи президента с общественностью и добавила, вернувшись к первоначальному посылу вопроса из СМИ: "Собственно, про агентов Кремля я ничего не могу сказать".

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Зато издание отметило, что о таком назначении якобы путем проведения конкурса, объявленного ранее командой Зе, стало известно не 3 июня, а еще 30 мая, о чем на своей странице в Сети написал международный лоббист Илья Осадчук.

"Зеленский обещает завтра назвать имя своего пресс-секретаря. Помогу ему и назову сегодня. В США принято решение назначить Юлию Мендель. Она сегодня директор киевского бюро газеты Нью-Йорк Таймс. Президент еще не знает имя, но сейчас узнает и сообщит", – проинформировал общественность он в Facebook.

Сама пани Мендель в ответ на этот пост лишь посмеялась, заметив оппоненту, что никакого "бюро The New York Times" в Киеве не существует. А ныне журналистка, как пишет "Страна.ua" старательно подчистила свой аккаунт, сменив аватарку в Сети.

По данным портала, уроженка Херсона училась журналистике в Киеве, в 2015-2016 годах проходила тренинги в Йельском университете и в редакциях американских изданий The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Также издание, изучив ее страничку, выяснило, что у пани Мендель много друзей из студии "Квартал 95", например, экс-сценарист, а ныне замглавы администрации президента Юрий Костюк и технолог Никита Потураев, консультировавший штаб Зеленского в ходе избирательной кампании. Кроме того она "дружит" через соцсеть с главой АП Андреем Богданом. Обнаружилась и совместная фотография Зеленского и Мендель, сделанная на закрытой встрече с представителями иностранных СМИ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей