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В команде Зеленского снос памятника Жукову назвали "правовой коллизией"

Владимир Зеленский. Фото: EPA
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Киев попросил Москву не вмешиваться в суверенные дела Незалежной

Новые украинские власти не успевают оправдываться за действия местных радикалов, вандалов и националистов, которые в одних местах страны сносят памятники советским военачальникам, а в других – устанавливают пособникам германских фашистов. Сегодня с комментариями на эту тему выступили свежеиспеченная пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель и главный блюститель украинскости соборной директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Сначала пани Мендель оценила действия националистов, которые в воскресенье, 2 июня, свалили с постамента бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Выступая в ходе своего первого брифинга, она заявила, что глава государства советует городским властям обсудить проблему с харьковчанами.

"Это касается не только памятника Жукову, а также переулка Жукова, который существует. Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку здесь должны состояться четкие обсуждения с общественностью. Должно быть принято решение, которое будет наиболее приемлемым для любой из сторон", – сказала пани Мендель.

Юлия Мендель. Фото: president.gov.ua

Она считает, что "мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-то одну сторону".

По ее словам, закон о декоммунизации, которым вандалы прикрыли свои действия, содержит положения об исключении для советских деятелей, которые участвовали в борьбе с фашисткой оккупацией Украины. Пани Мендель заявила, что разрушение памятника Жукову стало следствием многолетней непродуманной политики властей в гуманитарной сфере.

"Мы также слышали, что РФ уже начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника. Здесь Владимир Зеленский хочет подчеркнуть, что это в очередной раз демонстрация того, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства, и призывает этого больше не делать", – добавила пресс-секретарь президента Незалежной.

Не успела она "поучить" жизни Москву, как тут пришел окрик с другой стороны – с дружественной Киеву Варшавы и Тель-Авива, пожаловавшихся на установку 23 мая в Ивано-Франковске памятнику командующему Украинской повстанческой армии (запрещенная националистическая группировка в РФ) Роману Шухевичу.

Владимир Вятрович. Фото: www.globallookpress.com

Сегодня стало известно, что послы Польши и Израиля на Украине Джоэл Лион и Бартош Цихоцки написали совместное открытое письмо к мэру украинского города Руслану Марцинкиву, в котором выразили протест на сей счет. Об этом сообщает польская дипмиссия в своем Twitter. Послы обоих государств "напоминают детям Ивано-Франковска, их родителям, бабушкам и дедушкам о том, что Роман Шухевич был лично ответственным за лишение жизни десятков тысяч людей – пулями, огнем, насилием, пытками и другими зверскими методами – только за то, что они молились Богу на польском языке или иврите".

В письме отмечается, что "люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут на Украине, в Польше и Израиле, и многие из них были спасены их героическими украинскими соседями".

И тут на авансцену вышел ярый русофоб и националист пан Вятрович, который обнаружил в данном послании традиционную "руку Кремля". На Украине уже скоро мест не останется, где эта рука не будет мерещиться местным ура-патриотам.

"Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но на Украине послы обеих стран вроде нашли общий язык. ... и, конечно, он "русский". Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его – российская. Ведь содержание – повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", – написал он у себя в Facebook.

Осталось дождаться ровно такого же спича пани Мендель, который она адресовала России, но теперь уже в сторону Польши и Израиля. А пока пресс-секретарь собирается с духом, в Сети вспомнили, как перед Днем Победы Зеленский обнародовал фотографию посещения могилы своего деда.


"Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты Семен Иванович Зеленский воевал в составе 57-й гвардейской стрелковой дивизии. 57-я дивизия входила в состав 1-го Белорусского фронта, которым с ноября 1944 года командовал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков", – написал российский военкор Дмитрий Стешин в Twitter и приложил тот самый снимок с нелицеприятной подписью.

Вероятно, открытой реакции самого украинского лидера на снос бюста Жукову в Харькове мы еще долго не дождемся.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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