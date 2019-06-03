Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

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Позиция по Крыму, когда украинские власти упорно отказываются взглянуть реальности в глаза и игнорируют вполне убедительные результаты народного волеизъявления, досталась Владимиру Зеленскому от Петра Порошенко "по наследству". Однако менять ситуацию он, судя по всему, не спешит.
Так, пресс-секретарь нового президента Украины Юлия Мендель рассказала о том, какая тема будет обсуждаться украинским лидером во время его визита в Брюссель, передает "РБК. Украина". Речь идет о планах по захвату российского полуострова. Говоря об этом Юлия Мендель подчеркнула, что с точки зрения украинских политиков Крым – это Украина.
"Говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", – призналась пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Она добавила, что вопрос о возможности захвата Крыма новый президент Украины будет обсуждать с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО.
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