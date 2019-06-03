Строитель великой украинской Стены обиделся на российские СМИ

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что он сейчас находится в Киеве. Таким образом она опровергла информацию ряда СМИ о том, что лидер "Народного фронта" сбежал из страны вместе со всей своей семьей.

При этом пани Лаппо почему-то набросилась с критикой по данному поводу исключительно в адрес российских изданий.

"Очередной зашквар кремлевских политтехнологов. Сегодня различные российские сайтики, в частности, "Известия", и сливные бачки написали, что Арсений Яценюк уехал в США, Аргентину и Вануату. Вообще, мы каждое утро узнаем, что вместе с Арсением Яценюком куда-то вылетели. Правда, в Вануату мы еще не были;)

Теперь серьезно. Еще раз заявляем: Арсений Яценюк живет и работает в Киеве. Точка", – написала она в своем Facebook.

В качестве доказательства присутствия Арсения Петровича в пределах Незалежной Лаппо прицепила к посту фотографию с заседания фракции НФ в Верховной раде, где он сидит в окружении своих соратников – бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и руководителя фракции Максима Бурбака.

Напомним, в 2015 г. Яценюк был главным инициатором строительства проекта заграждения Украины от России под названием "Европейский вал", прозванной в народе "Стеной" или "Стеной Арсения Яценюка". Местные журналисты оценили этот забор как коррупционный. По данным Госпогранслужбе, на его строительство (неполное, лишь 30%) затрачено около 1,3 млрд гривен ($48,6 млн).

Что касается российского "зашквара", то наши СМИ обратили внимание на публикацию о побеге экс-премьера на украинском портале Elise Journal. Вероятно, пани Лаппо нужно внимательно изучать местные издания, чтобы не делать столь однозначных выводов.

