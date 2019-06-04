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Зеленский отказался от сотрудничества с Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы вынуждают своего лидера напасть на Россию
Команда президента не будет ни с кем объединяться

Украинская партия "Слуга народа", которая выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты, не намерена после выборов в Верховную раду заключать союзы с какими-то политическими силами, в том числе с "Блоком Петра Порошенко". Об этом заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, партия экс-президента, которая получила новое название "Европейская солидарность", расходится идеологически с позициями "Слуги народа". Стефанчук отметил, что это обычная ситуация, ведь только оппозиция позволяет находить истину, а конкуренция идей – решить все вопросы.

"Я могу говорить об этом, исходя из того, что заявил президент Украины Владимир Зеленский про то, что точно идеологически мы разные с БПП, а также с "Оппозиционной платформой", "Оппозиционным блоком",

– отметил Стефанчук в эфире телеканала NewsOne.

Любопытно, что при этом, по словам представителя президента Украины в Раде, Зеленский не исключает того, что воспользуется помощью Михаила Саакашвили, который вернулся в Незалежную. Пока же команда лидера украинцев формируется

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. 

Полина ИВАНОВА
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