Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Украинская партия "Слуга народа", которая выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты, не намерена после выборов в Верховную раду заключать союзы с какими-то политическими силами, в том числе с "Блоком Петра Порошенко". Об этом заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук.
По его словам, партия экс-президента, которая получила новое название "Европейская солидарность", расходится идеологически с позициями "Слуги народа". Стефанчук отметил, что это обычная ситуация, ведь только оппозиция позволяет находить истину, а конкуренция идей – решить все вопросы.
"Я могу говорить об этом, исходя из того, что заявил президент Украины Владимир Зеленский про то, что точно идеологически мы разные с БПП, а также с "Оппозиционной платформой", "Оппозиционным блоком",
– отметил Стефанчук в эфире телеканала NewsOne.
Любопытно, что при этом, по словам представителя президента Украины в Раде, Зеленский не исключает того, что воспользуется помощью Михаила Саакашвили, который вернулся в Незалежную. Пока же команда лидера украинцев формируется.
Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
Осадков в течение всей недели ждать не стоит
Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу