Бывший лидер вступил в свою же партию

Экс-глава Украины присоединился к "Европейской Солидарности", которая до объявления о досрочных выборах в Верховную раду носила название "Блок Петра Порошенко", и получил партийный билет. И все это на фоне слухов о том, что сам Петр Порошенко собирается бежать из страны.

Он не раз говорил о том, что покидать политику не собирается, несмотря на то, что проиграл выборы президента Незалежной шоумену Владимиру Зеленскому и что против него возбудили уже четыре уголовных дела. Бывший лидер украинцев сдержал слово, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

"Присоединился к нашей партии "Европейская Солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к "Европейской Солидарности",

– подчеркнул Порошенко.

Полтик добавил, что только его партия способна привести Украину в ЕС и НАТО, а также защитить страну. А вот от чего, уточнять не стал. Любопытно, что ребрендинг партии, лидером которой станет новый человек, был нацелен на то, чтобы избавиться от напоминания о Порошенко. Ведь, согласно, опросу, больше половины украинцев не готовы поддерживать бывшего президента.

При этом за несколько часов до объявления Порошенко, СМИ сообщили о том, что он якобы планирует тайный побег из страны под предлогом плохого самочувствия и необходимости подлечить здоровье. На видео, опубликованном в соцсети экс-президент Украины выглядит вполне здоровым и счастливым.

Выборы в Раду должны были пройти в октябре 2019-го. Однако Владимир Зеленский досрочно прекратил работу парламента страны, назначив досрочные выборы на 21 июля.