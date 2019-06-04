Незалежная должна избавиться от политики "двойных стандартов" в отношениях с Москвой

Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос", перед выборами в Верховную раду подключился к антироссийской истерии и заговорил о том, что соседнее государство, по его мнению, – "страна-агрессор", и Украине необходимо что-то с этим делать. Солист группы "Океан Эльзы" предложил властям принять закон, который бы установил правила, как взаимодействовать с Россией.

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду разработать закон, который урегулирует все отношения с Россией как со страной-агрессором",

– заявил Вакарчук в программе "Свобода слова".

Он добавил, что не понимает, можно ли украинцам торговать с Россией, ездить ли в соседнее государство на концерты. Новоиспеченный политик уверен, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому и парламенту необходимо взять на себя ответственность в этом вопросе, сообщает издание "ФедералПресс". Власть также должна, по мнению Вакарчука, выработать "четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов".

В мае музыкант решил всерьез заняться политической карьерой и объявил о том, что пойдет на выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Вакарчук уже нашел способ, как Украине закончить войну на Донбассе. Он уверен, что Незалежной стоит заняться благосостоянием украинцев, тогда жители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР сами прибегут за лучшей жизнью в Киев.