Отказ Зеленского от реформ оставит страну без денег

Решение президента Незалежной свернуть преобразования, начатые его предшественником Петром Порошенко, вызовет крайне негативную реакцию у международных финансовых институтов. В результате они могут заморозить Киеву кредитную линию. Такой прогноз озвучил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.



Дипломат не исключил, что Евросоюз выделит Украине дополнительную финансовую помощь, передает РИА "Новости". Именно затем, чтобы договориться в том числе и об экономической поддержке, Владимир Зеленский отправится в Брюссель на этой неделе. Его первый зарубежный визит в должности президента Украины будет направлен на то, чтобы проинформировать руководство ЕС и НАТО о ситуации на востоке страны и обменяться мнениями с лидерами европейских институтов относительно дальнейших реформ.

Впрочем, по мнению Чижова, основным каналом финансовой помощи для Киева пока остается Международный валютный фонд (МВФ). Этот институт выдал стране некие авансы, но программа помощи может быть прекращена в любой момент.

"Дальше все будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Петр Порошенко, и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский. При том понимании, что отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС",

– заявил постпред России в Брюсселе.

Совет директоров МВФ в декабре прошлого года утвердил новую кредитную программу для Киева в размере $3,9 миллиарда. Эти деньги должны быть перечислены Незалежной в течение 14 месяцев.

Часть суммы – $1,4 млрд – были выплачены сразу. Остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров исполнения программы кредитования. Следующего транша Киев ожидает в июне. Но, если в МВФ сочтут, что новая украинская власть отступила от утвержденного плана реформ, могут возникнуть задержки, отмечает "Царьград".

Евросоюз также оказывает Украине финансовую помощь, но в меньших объемах. В конце мая Киеву пообещали перевести транш на $500 млн, но эти деньги поступят в Незалежную только в том случае, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ. Таким образом, в случае сворачивания главной кредитной программы, Киев вообще останется без западных денег.